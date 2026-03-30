L’Audax fa centro contro il Pescia senza Fazzi e Nicoli

L'Audax ha ottenuto una vittoria contro il Pescia con il punteggio di 57-44, nel primo incontro del girone di ritorno della seconda fase della divisione regionale 3 di basket. La partita ha visto i padroni di casa chiudere in vantaggio dopo i primi quarti, con i parziali di 10-6, 26-17 e 43-26. Durante l'incontro, non erano presenti in campo Fazzi e Nicoli.

Secondo successo consecutivo per l’Audax che inizia il girone di ritorno della seconda fase della divisione regionale 3 di basket, con la vittoria sul Pescia per 57-44 (parziali 10-6, 26-17, 43-26). I gialloazzurri recuperano Melegari che ha scontato le due giornate di squalifica, ma per Fazzi e Nicoli il campionato è finito a causa degli infortuni. L’Audax però parte bene e resta davanti per tutti i 40 minuti. E’ +4 al primo intervallo, che diventa +9 a metà gara (parziale secondo tempino 16-11), per toccare i +17 (parziale terza frazione 17-9) grazie ad una buona difesa. Nell’ultimo tempino i locali controllano la reazione ospite (parziale 14-18) e chiudono a +13. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Audax fa... centro contro il Pescia senza Fazzi e Nicoli Articoli correlati Centro cottura “Fazzi”, Mazzotta deposita mozione: “Si riapra dopo 8 anni di ritardi”Il consigliere regionale salentino di Forza Italia riporta sul tavolo la questione e chiede al governo regionale di porre soluzione a ciò che si... Va per negozi e fa shopping (senza pagare): furti a raffica in centro storicoIl malvivente, si legge in una nota, è stato fermato dalle forze dell’ordine in due momenti distinti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Audax fa centro contro il Pescia... Discussioni sull' argomento L’Audax fa... centro contro il Pescia senza Fazzi e Nicoli; Audax Casinalbo vs Consolata 67, cronaca e tabellino; Un anno fa l’alluvione che ha distrutto i campi e i locali. L’Audax Rufina si rialza dal fango. Sguardo al futuro e agli obiettivi. Pvn Pallavolo Nuoro. Vowless · Playin' With Fire. Contro AUDAX Pallavolo Quartucciu arriva una vittoria convincente 3-0 per le nostre ragazze, protagoniste di una prestazione solida con m - facebook.com facebook Audax: bene le giovanili e la ritmica, la Serie D resta in difficoltà x.com