Va per negozi e fa shopping senza pagare | furti a raffica in centro storico

Un uomo di 25 anni, noto alle forze dell’ordine, ha compiuto diversi furti nei negozi del centro storico di Bressanone, portando a termine acquisti senza pagare. La polizia locale e i carabinieri, dopo settimane di indagini, sono riusciti a individuare e denunciare il sospettato. Durante le operazioni, sono stati recuperati alcuni oggetti rubati e le telecamere di sorveglianza hanno contribuito a chiarire i suoi spostamenti.

Il malvivente, si legge in una nota, è stato fermato dalle forze dell'ordine in due momenti distinti. La prima volta è stato trovato in possesso di due viti metalliche di 19 centimetri, idonee all'attività di scasso. Da una serie di accertamenti è emerso che pochi giorni prima aveva commesso un furto in un negozio di vestiti. La seconda volta è stato fermato con la refurtiva appresso: uno zaino, una giacca e dei pantaloni sottratti ad altri due negozi di Bressanone. Per lui è scattata la denuncia. Ora gli inquirenti stanno indagando per scoprire se il giovane sia o meno responsabile anche di altri atti predatori avvenuti in città.