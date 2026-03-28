Pronostico Arezzo-Ascoli | si chiude il campionato?

La partita tra Arezzo e Ascoli si gioca nella trentaduesima giornata di Serie C, con i padroni di casa in vantaggio di cinque punti rispetto agli avversari. Si tratta di un incontro tra la prima e la seconda in classifica, con dettagli su pronostico, formazioni e modalità di visione. La partita potrebbe rappresentare un momento decisivo per le posizioni in classifica.

La prima contro la seconda con cinque punti di differenza in favore dei padroni di casa. Arezzo-Ascoli, il posticipo del lunedì del Girone B, potrebbe decidere il campionato, soprattutto se dovesse arrivare una vittoria dei toscani. Le motivazioni sono altissime. Parliamo di due squadre forti. Ma soprattutto l’Ascoli, che viene da dieci risultati utili di fila e da cinque vittorie consecutive fuori casa, è la squadra più in forma dell’intero campionato. Nell’ultimo periodo, invece, l’Arezzo ha perso qualche punto in giro vedendo diminuire il proprio vantaggio ma si presenta a questo match d’altissima classifica che di fatto potrebbe consegnargli la promozione dopo il quattro a zero rifilato la scorsa settimana al Bra in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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