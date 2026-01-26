Il Grifo va ko ad Ascoli Tedesco è una furia | La società è assente | il Perugia va protetto

Il Perugia cade in casa dell’Ascoli con un risultato di 2-1, sotto la guida di un Tedesco determinato. La squadra ospite ha mostrato limiti evidenti, mentre l’allenatore ascolano ha dimostrato grande intensità. La partita evidenzia l’assenza di una reale guida societaria, un aspetto che il Perugia deve affrontare per migliorare il proprio rendimento e stabilità.

ASCOLI 2 PERUGIA 1 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (35'st Pagliai); Damiani, Milanese (23'st Corradini); Oviszach (23'st Silipo), Galuppini (23'st Rizzo Pinnai), D'Uffizi, Gori (35'st Chakir). A disp: Barosi, Brzan, Cozzoli, Rizzo, Ndoj, Bando, Palazzino, Corazza. All. Agostinone (Tomei squal.) PERUGIA (5-3-2): Gemello; Tozzuolo, Megelaitis, Riccardi, Stramaccioni (1'st Manzari), Dell'Orco; Joselito, Bartolomei (1'st Giunti), Tumbarello; Nepi (33'st Matos), Bacchin (1'st Bolsius). A disp. Moro, Vinti, Rondolini, Angella, Terrnava, Napolano, Perugini, Dottori, Lisi. All.

Calcio serie C, il Perugia esce dal Del Duca coi nervi a fior di pelle. Tedesco è una furia: "La società si faccia sentire"

Il Perugia di Tedesco ha urgenza di ripartire : "Il Grifo è vivo, chiedo una grande prova"

