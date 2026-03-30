Un nuovo libro dedicato all’Eresia di Horus si concentra sulla narrazione di un episodio storico che coinvolge un conflitto tra fazioni rivali. La pubblicazione mira a presentare eventi e personaggi in modo dettagliato, offrendo al lettore una panoramica approfondita delle vicende legate a questa disputa. L’opera si propone di ricostruire le dinamiche di un periodo caratterizzato da tensioni e scontri tra gruppi opposti.

Il primo libro dedicato al tema dell’ Eresia di Horus aveva l’arduo compito di creare una storia coinvolgente che catapultasse il lettore all’interno di un setting che iniziava il percorso di concretizzare la propria ambientazione. Non poteva che essere Dan Abnett l’autore che ci apriva le porte della letteratura dedicata al mito fondante di Warhammer 40.000. La sua è sicuramente la penna che ha più di tutte forgiato il 41esimo millennio. “Io c’ero” avrebbe detto in futuro. Oath of Moment by Elijah Gurenko Come per la maggior parte dei miti, siano essi letterari o folkloristici, noi sappiamo come finirà l’Eresia di Horus. Siamo già consapevoli che questa è una storia senza lieto fine e non c’è salvezza per nessuno dei protagonisti che impareremo ad amare nel corso della lettura. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’Ascesa di Horus: la luce prima del buio

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