Buio in sette strade del Cep al via i lavori di ripristino dei punti luce
Sono iniziati i lavori di ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione nel quartiere Cep, in particolare in via Cammarano e nelle strade limitrofe. Le operazioni riguardano il ripristino e la messa in sicurezza di 46 punti luce spenti, al fine di migliorare l’illuminazione e la sicurezza delle zone interessate. L’intervento si inserisce in un percorso di manutenzione programmata per garantire un servizio più efficiente e affidabile.
Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione in via Cammarano, al Cep, e nelle strade vicine, dopo le criticità riscontrate su 46 punti luminosi attualmente spenti. Gli interventi riguardano la via Cammarano, appunto, (interni 9 e 15).
