Buio in sette strade del Cep al via i lavori di ripristino dei punti luce

12 gen 2026

Sono iniziati i lavori di ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione nel quartiere Cep, in particolare in via Cammarano e nelle strade limitrofe. Le operazioni riguardano il ripristino e la messa in sicurezza di 46 punti luce spenti, al fine di migliorare l’illuminazione e la sicurezza delle zone interessate. L’intervento si inserisce in un percorso di manutenzione programmata per garantire un servizio più efficiente e affidabile.

