Ci sono vicende che vanno oltre la malattia, toccando temi come l’identità e le decisioni di vita. In queste storie si affrontano sfide personali che richiedono coraggio e introspezione, senza che siano mai semplici o scontate. Si tratta di esperienze che riflettono la complessità delle scelte individuali, spesso vissute in silenzio e con determinazione.

La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario è in programma tra venerdì 27 e sabato 28. Tre ospedali milanesi nella top 100 mondiale, cinque ospedali lombardi tra i primi otto in. Traffico in tilt all’alba lungo l’A8 Milano-Varese per un incidente stradale avvenuto nel tratto tra. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Giulia: maternità e linfoma, scegliere la luce nel buio

"La mia luce nel cammino buio. Mi sono sentita in mani sicure""Nell’eccesso di luci che ci propone il periodo festivo vorrei riservare una “luce vera“ all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove ho usufruito di...

Argomenti discussi: Giulia | maternità e linfoma scegliere la luce nel buio.

Giulia: maternità e linfoma, scegliere la luce nel buiodi Sara Calzavacca Ci sono storie che non parlano solo di malattia. Parlano di identità, di maternità, di scelte che non hanno nulla di eroico e tutto di ... ilnotiziario.net

Giulia De Lellis e il senso di colpa delle neomamme: quando il ritorno al lavoro diventa una prova emotivaLa conciliazione tra lavoro e maternità è un nervo scoperto, da sempre. E quando anche personaggi pubblici ne risentono la riflessione diventa più sentita e condivisa. È il caso di Giulia De Lellis, ... tgcom24.mediaset.it