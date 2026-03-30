L’Arsenal vede il decimo giocatore ritirarsi dalla nazionale

Il centrocampista dell’Arsenal ha annunciato il ritiro dalla nazionale spagnola a causa di un infortunio al ginocchio. La decisione arriva dopo una lunga carriera internazionale, durante la quale ha partecipato a numerosi impegni con la maglia della selezione. La notizia è stata comunicata ufficialmente in giornata, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche del ritiro.

2026-03-29 18:15:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il centrocampista dell’Arsenal Martin Zubimendi si è ritirato dalla nazionale spagnola a causa di un problema al ginocchio. Zubimendi ha fatto un cameo nella vittoria per 3-0 della Spagna sulla Serbia venerdì, sostituendo al 77? la stella del Manchester City Rodri. Ma, invece di partecipare alla partita di martedì con l’Egitto, Zubimendi tornerà presto nel nord di Londra. In un comunicato della Federcalcio spagnola (RFEF) Zubimendi soffriva di “fastidio al ginocchio destro” e si è ritirato dalla rosa “per non correre alcun rischio e preservare la salute del giocatore”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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