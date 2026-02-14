L' impatto dei migranti sull’economia | vale quasi un decimo del Pil nazionale

L’Italia vede circa 5,3 milioni di cittadini stranieri, pari all'8,9% della popolazione, e questa presenza pesa quasi un decimo sul Pil nazionale. La causa principale è il contributo economico che i migranti offrono, in particolare attraverso il lavoro e i consumi. Per esempio, molti di loro lavorano nel settore dell’assistenza e dell’agricoltura, settori che dipendono in gran parte dalla loro presenza.

Il dato è emerso nel corso il convegno "Migrant Workers – Diritti, prospettive ed opportunità per aziende, lavoratori e lavoratrici" In Italia vivono 5,3 milioni di cittadini stranieri: il 8,9% della popolazione. Un fattore non secondario che contribuisce in modo decisivo alla tenuta demografica del Paese, compensando il saldo naturale negativo degli italiani. È quanto è emerso nella giornata di venerdì 13 febbraio nel corso del convegno "Migrant Workers – Diritti, prospettive ed opportunità per aziende, lavoratori e lavoratrici". Un appuntamento, che si è svolto alla Sala Teresina Degan di Pordenone, organizzato dalla Cooperativa Nuovi Vicini, con il patrocinio dell'Ordine dei Consulenti di Lavoro di Pordenone, dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli-Venezia Giulia e con il sostegno della Fondazione Friuli.