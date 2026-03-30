Quattro persone di origine sudamericana sono state arrestate dalla Polizia di Varese per aver commesso furti di borse davanti a bar, utilizzando un metodo rapido per sottrarre gli oggetti e poi fuggire a bordo di un'auto. Le autorità hanno fermato gli arrestati in flagranza di reato mentre erano coinvolti in queste attività. I sospetti sono stati identificati come due donne e un uomo peruviani e un uomo cubano.

Malnate (Varese), 30 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Varese ha arrestato 4 cittadini di origine sudamericana, due donne e un uomo di nazionalità peruviana e un uomo originario di Cuba, colti nella flagranza del reato di concorso in furto aggravato. Nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, una pattuglia della Squadra Mobile ha intercettato, lungo la via centrale di Malnate, una vettura con a bordo due uomini e due donne, tutti di chiara origine sudamericana, che procedeva ad andatura estremamente lenta, come se fossero in perlustrazione della zona. Gli agenti hanno quindi deciso di monitorare i movimenti del veicolo, che poco dopo ha parcheggiato nelle vicinanze, posizionandosi con la parte anteriore in direzione strada, come se dovesse essere pronta ad allontanarsi velocemente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’appostamento davanti ai bar, il furto in un lampo delle borse e poi la fuga in auto: così agiva la banda dei borseggiatori

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