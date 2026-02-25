Roma colpi lampo nei bar e prelievi fraudolenti ai bancomat | banda arrestata

Furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di credito sono le accuse rivolte a tre persone fermate dalla Polizia di Stato a Roma, dopo un’operazione che ha permesso di bloccare i sospetti subito dopo una serie di colpi messi a segno tra un bar e diversi sportelli bancomat. Gli arrestati sono due uomini di origine peruviana e una donna di nazionalità cubana, sorpresi mentre tentavano di svuotare il conto della vittima prima che questa potesse bloccare la carta rubata. Il piano criminale sventato dalla Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio quando una pattuglia del Commissariato di P.S. Romanina ha notato un’auto sospetta lungo la tangenziale est in direzione Roma centro. A insospettire gli agenti è stato il volto della donna seduta sul lato passeggero, già nota alle forze dell’ordine per precedenti episodi legati a reati predatori e recentemente arrestata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

