Ora metal detector nelle scuole Valditara sui coltelli in classe Il piano del governo | multe alle famiglie via la patente e basta genitori amici dei figli

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un nuovo piano contro la violenza in classe, tra cui l’introduzione di metal detector e misure più stringentie. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli studenti e prevenire episodi di aggressione, come quello avvenuto recentemente a La Spezia. La proposta prevede anche sanzioni per le famiglie e un rafforzamento delle norme di disciplina, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche nelle scuole italiane.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sarà oggi a La Spezia per una visita al liceo Einaudi-Chiodo, dove venerdì scorso dell’accoltellamento mortale di Abanoud Youssef, 18 anni, ucciso dal compagno di scuola Zouhair Atif, 19enne ora arrestato. Nelle ultime ore Valditara ha anticipato una possibile misura: «Stiamo ragionando se, su richiesta delle scuole e in accordo con i prefetti, sia il caso di predisporre controlli agli ingressi ». L’idea sarebbe di installare i metal detector dove i presidi li richiedono. Ma secondo Valditara ci vuole una «rivoluzione culturale», a cominciare dai genitori. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: A Napoli metal detector nelle scuole: il piano della Prefettura contro i coltelli in classe Leggi anche: Basta violenza, ecco il pugno duro di Valditara: “Norme più dure e metal detector nelle scuole” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Studente ucciso a scuola a La Spezia, il CNDDU scrive a Valditara: “Metal detector negli istituti, basta armi in classe”; Metal detector nelle scuole, ecco il piano di Valditara: “Ma decideranno i presidi”; Studenti accoltellati, Valditara: Metal detector nelle scuole più a rischio; Valditara: «Metal detector all’ingresso delle scuole». Decreto per vietare le lame. «Metal detector all’ingresso delle scuole», Valditara: decreto per vietare le lame - Come in certe scuole degli Stati Uniti della Gran Bretagna, come accade in alcuni istituti di Napoli e della sua provincia: ecco l’arrivo dei metal detector agli ingressi delle ... ilgazzettino.it

La stretta del ministro Valditara: “Metal detector nelle scuole a rischio" - La proposta del metal detector mira a rafforzare la sicurezza degli istituti scolastici e prevenire l’introduzione di oggetti pericolosi. tg.la7.it

La stretta di Valditara: “Metal detector nelle scuole a rischio. Va ripristinata l’autorità” - Il ministro dell’Istruzione: “E’ necessario ripartire dai principi di base e dal rispetto. quotidiano.net

Metal detector nelle scuole, ecco il piano di Valditara: “Ma decideranno i presidi” x.com

“Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d’intesa con il prefetto, dei metal detector“: a dirlo è stato il ministro dell’Istruzi - facebook.com facebook

