Chi è Ubaldo Pantani co-conduttore della terza serata di Sanremo 2026 | da Lapo Elkann ad Allegri e Buffon tutte le sue parodie più celebri

Ubaldo Pantani, noto per le sue parodie, si distingue nel panorama dello spettacolo per il suo stile irriverente e sarcastico. La sua capacità di satirizzare personaggi pubblici e personaggi dello sport gli ha guadagnato attenzione e riconoscimenti. Quest'anno ha partecipato come co-conduttore alla terza serata di Sanremo 2026, portando sul palco un tocco di umorismo che ha catturato l'interesse del pubblico.

Un genio comico, a tratti incompreso, irriverente ma non ridondante (tranne nell'imitazione di Lapo): chi è Ubaldo Pantani, co conduttore di Sanremo 2026 “Faccio parodie, non imitazioni”. Ubaldo Pantani è un genio comico non sufficientemente compreso. Dovrebbe condurlo lui, Sanremo. Novello Fregoli. Un cambio d’abito e di trucco per ogni cantante da annunciare. Prima la parodia di Carlo Conti modello Il Cantante di Jazz. Poi quella di Laura Pausini con sfoglia e mattarello per fare i cappelletti. Perfino quella di Lillo con la panza e gli occhi pallati che cerca di far ridere senza far ridere. Per il 54enne Ubaldo da Cecina c’è sempre una prateria davanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

