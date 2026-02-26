Sanremo 2026 co-conduttore Ubaldo Pantani | chi è l’imitatore di Lapo Elkann

Per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il palco vedrà la presenza di un nuovo co-conduttore, noto per le sue capacità di imitazione. Accanto a Irina Shayk, affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini, portando un tocco di comicità e spontaneità alla manifestazione. La sua presenza si inserisce in un contesto di grande attenzione verso le esibizioni e le interazioni tra i protagonisti della kermesse.

(Adnkronos) – Ubaldo Pantani sarà il co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2026. L'imitatore, insieme a Irina Shayk, affiancherà sul palco Carlo Conti e Laura Pausini questa sera, giovedì 26 febbraio. Nato a Cecina, in provincia di Livorno, nel 1971. Ubaldo Pantani, dopo la laurea in Scienze Politiche, ingrana la sua carriera come attore teatrale. Presto viene notato da Gianni Boncompagni che lo invita a partecipare al programma ‘Macao’. Comincia così la carriera televisiva di uno degli imitatori più apprezzati e amati nel panorama italiano contemporaneo. Nel 2004 debutta con la Gialappa’s Band a ‘Mai dire’, dove inizia a imitare diversi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

