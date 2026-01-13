Lapo Elkann mette all'asta la sua Ferrari FF 2013 | perché è un pezzo unico al mondo e quanto vale

Lapo Elkann ha deciso di mettere all’asta la sua Ferrari FF del 2013, un modello raro e unico nel suo genere. Questa vettura rappresenta un patrimonio di design e tecnologia, apprezzato da appassionati e collezionisti. L’evento offre l’opportunità di aggiudicarsi un pezzo esclusivo della storia Ferrari, con un valore stimato che riflette la sua posizione nel mondo delle auto d’epoca e da collezione.

La FF 2013 di Lapo Elkann è stata messa all'asta per collezionisti ed estimatori che potranno contendersi una delle auto più iconiche di Maranello. La scelta dei tessuti interni insieme al colore della carrozzeria, uniti ad un modello storico per il Cavallino Rampante ne fanno un pezzo unico.

Lapo Elkann vende la sua Ferrari FF unica: prezzo e dettagli dell’asta - Lapo Elkann mette all’asta la sua Ferrari FF del 2013, personalizzata con interni in tessuto e colore Novo Blu. leichic.it

Lapo Elkann vende la sua Ferrari FF, pezzo unico all'asta (visti anche gli interni in stoffa). Ecco quanto costa - Lapo Elkann ha deciso di vendere la sua Ferrari FF del 2013, un pezzo davvero pregiato per una serie di motivi che rendono questa macchina davvero unica. affaritaliani.it

MONDO AUTO - La Ferrari FF di Lapo Elkann è un esemplare unico che rappresenta una nuova visione del lusso automobilistico. Messa all’asta con una stima tra 220.000 e 320.000 euro, questa vettura non è solo un raro pezzo da collezione, ma anche un - facebook.com facebook

