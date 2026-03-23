Guerra l’annuncio di Trump | Raggiunto l’accordo con l’Iran

Da ilsipontino.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Abbiamo raggiunto un accordo sui punti principali con l'Iran". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis. Negli ultimi due giorni, Usa e Iran hanno intrattenuto "colloqui molto buoni e produttivi su una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente", ha aggiunto Trump. Donald Trump ha detto che l'Iran ha accettato di non avere l'arma nucleare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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