"Abbiamo raggiunto un accordo sui punti principali con l'Iran". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis. Negli ultimi due giorni, Usa e Iran hanno intrattenuto "colloqui molto buoni e produttivi su una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente", ha aggiunto Trump. Donald Trump ha detto che l'Iran ha accettato di non avere l'arma nucleare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Guerra, l’annuncio di Trump: “Raggiunto l’accordo con l’Iran”

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