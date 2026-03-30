L’annuncio di Trump | Accordo con l’Iran a breve Oggi 20 navi passeranno da Hormuz

Durante un viaggio a bordo dell’Air Force One, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un accordo con l’Iran potrebbe essere raggiunto a breve. Ha anche riferito che oggi circa venti navi passeranno attraverso lo Stretto di Hormuz. L’affermazione si inserisce in un momento di tensione tra i due paesi, con l’attenzione rivolta alle attività militari e alle negoziazioni diplomatiche in corso.

Un accordo con l’Iran «potrebbe arrivare a breve ». L’annuncio di Donald Trump arriva mentre è a bordo dell’ Air Force One. Il presidente degli Stati Uniti dice che Teheran ha accettato gran parte del piano in 15 punti degli Usa: «Vogliamo chiedere un paio di altre cose», ha aggiunto. E poi: «Stiamo negoziando direttamente e indirettamente. Abbiamo ottenuto un cambio di regime». Mentre l’Iran «consentirà il passaggio di 20 navi attraverso lo Stretto di Hormuz a partire da domani in “tributo” e “segno di rispetto”». Trump e lo Stretto di Hormuz. «Abbiamo distrutto molti target oggi. È stato un grande giorno. Stiamo negoziando con loro direttamente e indirettamente. 🔗 Leggi su Open.online

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