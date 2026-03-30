L’Anffas di Chieti apre le selezioni per il servizio civile universale

L’Anffas di Chieti ha avviato le procedure di selezione per il servizio civile universale. La Fondazione Rosa Blu cerca giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a partecipare a un progetto volto a sostenere i diritti delle persone con disabilità. Le candidature sono aperte e i partecipanti potranno svolgere attività di supporto e assistenza presso le strutture dell’associazione.

. La ricerca della Fondazione Rosa blu è rivolta a giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliano vivere un’importante esperienza di crescita personale e professionale, contribuendo attivamente alla promozione dei diritti e dell’inclusione delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. La scadenza per la presentazione delle domande è l’8 aprile.Per ulteriori informazioni: Fondazione Anffas Chieti 0871 396943 ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - L’Anffas di Chieti apre le selezioni per il servizio civile universale Articoli correlati La Misericordia di Bibbiena apre le selezioni per il Servizio CivileArezzo, 11 marzo 2026 – Un’esperienza umana, formativa e professionale al servizio della comunità. GPS 2026: servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale. Ministero spiega come si valutanoGraduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23. Altri aggiornamenti su L'Anffas di Chieti apre le selezioni... Argomenti discussi: Paper Week 2026 di Comieco, in Abruzzo tre iniziative e impianti aperti al pubblico. Anffas, 65 anni di impegno per una società inclusivaIl prossimo 28 marzo, compie 65 anni l'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Durante la giornata chiederà l'avvio di una transizione ... vita.it ORGOGLIO Manfredonia, l’omaggio della città al Team ANFFAS: i campioni di Ovindoli ricevuti a Palazzo San DomenicoDurante l’incontro, agli sportivi è stato consegnato il gagliardetto della città di Manfredonia e una pergamena commemorativa. statoquotidiano.it