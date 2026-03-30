L’Anffas di Chieti apre le selezioni per il servizio civile universale

Da chietitoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Anffas di Chieti ha avviato le procedure di selezione per il servizio civile universale. La Fondazione Rosa Blu cerca giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a partecipare a un progetto volto a sostenere i diritti delle persone con disabilità. Le candidature sono aperte e i partecipanti potranno svolgere attività di supporto e assistenza presso le strutture dell’associazione.

. La ricerca della Fondazione Rosa blu è rivolta a giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliano vivere un’importante esperienza di crescita personale e professionale, contribuendo attivamente alla promozione dei diritti e dell’inclusione delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. La scadenza per la presentazione delle domande è l’8 aprile.Per ulteriori informazioni: Fondazione Anffas Chieti 0871 396943 ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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