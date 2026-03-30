L’Ancona a denti stretti Una vittoria da capolista La Vigor dà filo da torcere Ai dorici basta un guizzo

L'incontro tra Vigor Senigallia e Ancona si è concluso con una vittoria di misura per i dorici, che hanno ottenuto i tre punti grazie a un singolo guizzo nel secondo tempo. La partita si è svolta con un equilibrio tra le due squadre, con la Vigor che ha dato filo da torcere all’avversario e ha mantenuto la sua posizione di testa in classifica. La squadra ospite ha mostrato solidità e determinazione, portando a casa il risultato.

vigor senigallia 0 ancona 1 VIGOR (3-5-1-1): Novelli 6; Tomba 6 (47’st Subissati 6), Magi Galluzzi 6, Urso 6; Parrinello 6,5 (24’st Caprari 6), Tonelli 6 (10’st Alonzi 6), Grandis 6,5, De Marco 6 (40’st Pesaresi 6), Beu 5,5 (29’st Shkambaj 6): De Feo 6,5; Braconi 6,5. All. Clementi ANCONA (4-2-3-1): Salvati 7; De Luca 6, Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 6,5, Sparandeo 6,5 (32’st Calisto 6,5); Gelonese 6, Gerbaudo 6; Pecci 6 (17’st Miola 6), Attasi 7 (32’st D’Incoronato 6), Zini 6 (17’st Markic 6); Kouko 6 (24’st Cericola 6). All. Pesaresi ARBITRO: Papi di Prato RETI: 2’pt Attasi (A) NOTE: Spettatori 3500 circa Ammoniti: Salvati (A), Zini (A), Grandis (V), Tomba (V), Kouko (A), Alonzi (V), Markic (A), Cericola (A), Gerbaudo (A), Braconi (V) La battaglia del "Bianchelli" la vince l’Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ancona a denti stretti. Una vittoria da capolista. La Vigor dà filo da torcere. Ai dorici basta un guizzo Articoli correlati Leggi anche: La capolista Athletic Palermo non teme la Reggina, Ferraro: "Daremo filo da torcere" Don Matteo 15, trama, cast e la marescialla che dà del filo da torcere a CecchiniTorna finalmente una delle fiction più amate dagli italiani: a partire dall’8 gennaio torna con 10 episodi una delle serie più longeve e seguite di... Una selezione di notizie su L'Ancona a denti stretti Una vittoria... Temi più discussi: Chi viene qui gioca con il coltello tra i denti. Questa è la partita più importante dell’anno; Ancona, via Isonzo, un anno di cantiere. I residenti: Stringeremo i denti; Riscaldamenti sospesi nelle scuole superiori, al gelo tutti gli istituti provinciali di Ancona. Diatriba tra il gestore del servizio e...; Serie D - Girone F. L'Ostiamare fallisce l'approdo in vetta, termina 2-2 il recupero contro il Teramo. Chi viene qui gioca con il coltello tra i denti. Questa è la partita più importante dell’annoPer lui è la partita più importante dell’anno e, al netto del fatto che manca ancora più di un mese alla fine di questo campionato, Agenore Maurizi non può essere smentito. Contro il Sora l’Ancona è c ... ilrestodelcarlino.it L’Ancona fa il suo dovere e vince a Giulianova. Ora attende fiduciosa il risultato di TeramoGrande reazione dei dorici al rigore di Odianose. A segno Attasi e bomber Rovinelli. Ostiamare avanti prima della sospensione ... msn.com Grotte di Frasassi (Ancona) Cliccare sulla foto per vederla nella sua interezza Ed io continuo a stupirmi... La vita normale non mi interessa... Cerco solo i momenti più intensi... Sono alla ricerca del meraviglioso... È la sola cosa che mi renda la vita degna di ess - facebook.com facebook L’Ancona bada al sodo: lampo di Attasi e difesa blindata, il derby con la Vigor Senigallia regala tre punti di platino x.com