Don Matteo 15 trama cast e la marescialla che dà del filo da torcere a Cecchini

Dal 8 gennaio torna su Rai1 Don Matteo 15, la longeva serie che ha conquistato il pubblico italiano. Composta da 10 episodi, la nuova stagione approfondisce le vicende del sacerdote e del suo cast, con particolare attenzione alla figura della marescialla, che mette in difficoltà Cecchini. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di gialli e drammi familiari, nel rispetto della tradizione della serie.

Torna finalmente una delle fiction più amate dagli italiani: a partire dall’ 8 gennaio torna con 10 episodi una delle serie più longeve e seguite di Rai1, Don Matteo. La nuova stagione vede tornare sul piccolo schermo i volti storici che hanno accompagnato il pubblico dagli anni 2000 ad oggi, a partire dalla prima storica stagione con Terence Hill. Il protagonista indiscusso della 15° stagione sarà ancora una volta Raoul Bova che torna a vestire i panni di Don Massimo, ormai entrato a pieno diritto anche nel cuore delle spettatrici più nostalgiche. Il confronto con Terence Hill è stato inevitabile, ma stagione dopo stagione Bova ha costruito un personaggio diverso, più tormentato, più umano, capace di mostrare dubbi, ferite e silenzi che parlano più di mille prediche. 🔗 Leggi su Dilei.it

