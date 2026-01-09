FC 26 Lamine Yamal POTM | Il Piccolo Genio da 91 accende la LaLiga prima dei TOTY!
Lamine Yamal è stato riconosciuto come Player of the Month (POTM) di LaLiga per dicembre, confermando il suo ruolo emergente nel calcio spagnolo. Con questa premiazione, il giovane talento si distingue come uno dei protagonisti della stagione, portando attenzione sulle sue performance. La sua carta ufficiale rappresenta un riconoscimento importante prima dei consueti TOTY, sottolineando il suo crescente valore nel panorama calcistico.
È arrivata la carta che tutti aspettavano: Lamine Yamal è ufficialmente il Player of the Month (POTM) della LaLiga per il mese di dicembre. Una versione da 91 che lo proietta tra i top player assoluti del gioco, proprio mentre è in lizza per un posto nel TOTY. Analisi Tecnica: Il Fenomeno del Barça. Questa carta rappresenta un upgrade massiccio rispetto alle versioni precedenti, focalizzandosi su dribbling e tecnica pura. Skill 5 Stelle: Il vero punto di forza. Con 92 di dribbling e le 5 stelle mosse abilità, Yamal è imprendibile nell’uno contro uno.. Ruoli PLUS PLUS: Eccelle come Attaccante interno (ED) e Ala (AD). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: FC 26 SBC POTM LALIGA: Lamine Yamal (90 OVR) – L’Ala Spagnola con 5 Stelle Abilità!
Leggi anche: EA FC 26 Elenco Candidati POTM LaLiga Di Ottobre Vota Il Giocatore Migliore
EA Sports FC 26 TOTY: vota per il Team of the Year, ecco tutte le nomination; Il Team of the Year di EA Sports FC 26 è qui, le votazioni sono aperte; Voto TOTY e nuovi premi; EA Sports FC 26 – Guida completa ai TOTY (Team of the Year) 2026: Date, giocatori, mercato e consigli pratici per l'evento più atteso dell'anno!.
EA FC 26 Lamine Yamal POTM SBC (December 2025): All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Lamine Yamal POTM SBC in Ultimate Team, with the Spanish youngster winning the LaLiga Player of the Month award for his performances in December. sportskeeda.com
Quanto vale Lamine Yamal? La valutazione del CIES, che stila la Top 100 dei calciatori più cari al mondo. C'è anche Donnarumma - Con una valutazione di 343 milioni di euro, Lamine Yamal si conferma il calciatore più caro al mondo secondo il modello statistico del CIES Football Ob ... eurosport.it
FC 26 Team of the Year (TOTY): Al via le votazioni! Guida completa a date, candidati e la nuova sfida dei Capitani - Il momento più magico della stagione di Ultimate Team è ufficialmente arrivato. imiglioridififa.com
Classifica Lamine Yamal in EA FC 26
Leo Messi: “Lamine Yamal da Cancelo a gefen dama za su zama mafarki ga abokan hamayya” Tauraron duniya Lionel Messi ya bayyana cewa hain kan Lamine Yamal da João Cancelo a gefen dama na harin ungiyar zai zama matsala mai girma ga kowa - facebook.com facebook
5+ - Solo Lamine Yamal (7 passaggi vincenti) è più giovane di Jesús #Rodríguez tra chi ha fornito almeno cinque assist nei maggiori cinque campionati europei 2025/26. Raggiante. #PisaComo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.