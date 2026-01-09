Lamine Yamal è stato riconosciuto come Player of the Month (POTM) di LaLiga per dicembre, confermando il suo ruolo emergente nel calcio spagnolo. Con questa premiazione, il giovane talento si distingue come uno dei protagonisti della stagione, portando attenzione sulle sue performance. La sua carta ufficiale rappresenta un riconoscimento importante prima dei consueti TOTY, sottolineando il suo crescente valore nel panorama calcistico.

È arrivata la carta che tutti aspettavano: Lamine Yamal è ufficialmente il Player of the Month (POTM) della LaLiga per il mese di dicembre. Una versione da 91 che lo proietta tra i top player assoluti del gioco, proprio mentre è in lizza per un posto nel TOTY. Analisi Tecnica: Il Fenomeno del Barça. Questa carta rappresenta un upgrade massiccio rispetto alle versioni precedenti, focalizzandosi su dribbling e tecnica pura. Skill 5 Stelle: Il vero punto di forza. Con 92 di dribbling e le 5 stelle mosse abilità, Yamal è imprendibile nell’uno contro uno.. Ruoli PLUS PLUS: Eccelle come Attaccante interno (ED) e Ala (AD). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Lamine Yamal POTM: Il “Piccolo Genio” da 91 accende la LaLiga prima dei TOTY!

Leggi anche: FC 26 SBC POTM LALIGA: Lamine Yamal (90 OVR) – L’Ala Spagnola con 5 Stelle Abilità!

Leggi anche: EA FC 26 Elenco Candidati POTM LaLiga Di Ottobre Vota Il Giocatore Migliore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

EA Sports FC 26 TOTY: vota per il Team of the Year, ecco tutte le nomination; Il Team of the Year di EA Sports FC 26 è qui, le votazioni sono aperte; Voto TOTY e nuovi premi; EA Sports FC 26 – Guida completa ai TOTY (Team of the Year) 2026: Date, giocatori, mercato e consigli pratici per l'evento più atteso dell'anno!.

EA FC 26 Lamine Yamal POTM SBC (December 2025): All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Lamine Yamal POTM SBC in Ultimate Team, with the Spanish youngster winning the LaLiga Player of the Month award for his performances in December. sportskeeda.com