L’altra scuola colpita da un missile Usa in Iran

Il 28 febbraio un missile balistico di nuova concezione, di fabbricazione statunitense, ha colpito una palestra e una scuola in Iran. L’attacco ha causato danni agli edifici, senza riferimenti ufficiali su vittime o conseguenze immediate. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Un missile balistico di nuova concezione e di fabbricazione statunitense ha colpito una palestra e una scuola in Iran il 28 febbraio. Le due strutture si trovavano vicino a una base militare nel sud dell’Iran. E secondo gli esperti di armi e un’analisi visiva del New York Times il colpo ha causato almeno 21 morti nella città di Lamerd. L’attacco del 28 febbraio è avvenuto lo stesso giorno in cui un missile da crociera Tomahawk statunitense ha colpito una scuola nella città di Minab, a diverse centinaia di chilometri di distanza, uccidendo 175 persone. Nel caso di Lamerd, tuttavia, si è trattato di un’arma non testata in combattimento. La scuola e la palestra. 🔗 Leggi su Open.online

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