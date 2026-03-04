Guerra Israele-Usa-Iran muore una bimba colpita dalle schegge di un missile in Kuwait – La diretta

Durante il quinto giorno di conflitto nel Golfo, nel quale sono coinvolti Israele, gli Stati Uniti e l’Iran, una bambina è rimasta uccisa a causa delle schegge di un missile in Kuwait. Nel frattempo, il Libano ha riferito di sei vittime causate dagli attacchi condotti da Israele. La situazione rimane tesa con continui aggiornamenti sui numeri delle vittime.

Nel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele. In Kuwait invece è morta una bambina colpita dalle schegge di un missile iraniano abbattuto. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver assegnato 50 mila uomini alla guerra mentre durante l’attacco a Beirut Israele ha colpito un hotel e un edificio. Intanto secondo il cancelliere Merz l’amministrazione Trump non ha una strategia chiara per il dopoguerra in Iran. Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio nella città di Baalbek, nel Libano orientale. L’agenzia di stampa nazionale libanese ha riportato che «aerei nemici hanno preso di mira un edificio di quattro piani all’alba» all’interno di un complesso residenziale a Baalbek, un’area sotto il controllo di Hezbollah. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto...

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Colpita ambasciata Usa a Riad. Truppe Israele entrano in Libano. Teheran avverte gli europei: Non unitevi al conflittoQuarto giorno di attacco Usa-Israele all'Iran. La crisi, scoppiata con i raid congiunti statunitensi e israeliani su obiettivi militari iraniani, ha ormai coinvolto più Paesi del Golfo. adnkronos.com

Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 3 marzo 2026La guerra in Medio Oriente si allarga sempre di più. Mentre continua a bombardare l’Iran insieme agli Stati Uniti, nel primo mattino di oggi l’esercito di Israele (Idf) ha varcato con le proprie trupp ... tpi.it

