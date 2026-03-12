La scuola elementare in Iran colpita da un missile Tomahawk l’indagine preliminare ammette la probabile responsabilità americana nella strage di 175 civili

Il 28 febbraio, durante un'operazione militare congiunta condotta dagli Stati Uniti in Iran, una scuola elementare è stata colpita da un missile Tomahawk. L'attacco ha provocato la morte di 175 civili, secondo le prime indagini. L’indagine preliminare ha riconosciuto la “probabile responsabilità” americana nell’attacco che ha causato questa strage.

Il 28 febbraio, nel quadro dell'offensiva militare congiunta condotta dagli Stati Uniti contro obiettivi militari in Iran, un missile da crociera Tomahawk — formalmente classificato BGM-109C Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) — ha colpito l'area di Minab, città nel sud dell'Iran, causando la distruzione della scuola elementare femminile Shajarah Tayyebeh.