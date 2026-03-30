L'agricoltura rappresenta il settore più rilevante dell'economia locale, con un valore pari al doppio della media nazionale. Dopo la presentazione del Rapporto sull’economia regionale e degli scenari futuri, si continua a diffondere il patrimonio di dati raccolti, offrendo un quadro aggiornato della situazione economica e delle sue principali componenti.

Il Rapporto 2025 scatta la fotografia del settore: vola la zootecnia e cresce il biologico, ma pesa l’allarme ricambio generazionale con quasi il 30% di titolari over 69 Dopo l’evento di presentazione del Rapporto sull’economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2025 e scenari, prosegue la condivisione dell’ampio patrimonio informativo prodotto. Nello specifico, il percorso continua con la valorizzazione dell’eterogeneo mix produttivo del nostro territorio, con un primo focus sintetico dedicato al settore Agricoltura, non a caso definito “primario”. Per dettagli e approfondimenti si rimanda al Rapporto completo e agli altri materiali pubblicati sul sito dell’Ente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - L'agricoltura cuore pulsante dell'economia in Provincia: vale il doppio della media nazionale

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