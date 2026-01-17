Quali sono i settori e le aziende trainanti dell' economia in Campania | perchè il pil regionale cresce più della media nazionale

In Campania, alcuni settori chiave come il turismo, l’agroalimentare e la manifattura contribuiscono alla crescita economica regionale. Questi comparti, insieme a imprese innovative e investimenti strategici, spiegano perché il PIL della regione cresce più della media nazionale. Nonostante le sfide dell’instabilità economica europea degli ultimi anni, la Campania ha mantenuto un dinamismo che supporta lo sviluppo sostenibile e la competitività locale.

L’ultimo quinquennio è stato segnato da una straordinaria instabilità economica in Italia e in molti altri paesi d’Europa, determinata dal susseguirsi di shock di natura diversa ma interconnessi. La fase iniziale è stata dominata dagli effetti della crisi pandemica, il cui superamento ha orientato il percorso di ripresa degli anni successivi. Tra il 2021 e il 2022, la crisi energetica innescata dall’invasione dell’Ucraina ha aggravato le tensioni sui prezzi e accentuato l’incertezza macroeconomica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

