Septem | Napoli e provincia diventano il cuore pulsante della nuova serie tra talento mistero e volti emergenti

Septem porta Napoli e la sua provincia al centro di una nuova serie che combina talento, mistero e volti emergenti. Con Mirko Zagarella e Milena Stornaiolo come protagonisti, il progetto presenta un cast vario che unisce esperienze consolidate e giovani promesse del panorama italiano. Un racconto che valorizza la ricchezza culturale e artistica del territorio, offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente sulla scena locale.

Napoli e la sua provincia si preparano a diventare il suggestivo palcoscenico di SEPTEM, la nuova serie TV che unisce atmosfere intense, tematiche profonde e una forte identità artistica. Le riprese si svolgeranno tra alcuni degli scorci più affascinanti del territorio partenopeo, valorizzando ancora una volta la città come set naturale di grande cinema e serialità. A guidare il racconto ci saranno MIrko Zagarella e Milena Stornaiolo, protagonisti della serie, affiancati da un cast corale che mescola esperienza e nuovi talenti del panorama attoriale italiano. Tra i co-protagonisti e gli attori emergenti figurano Giuseppe Guastaferro, Simona Giordano, Dika Saye, Rosy Patricelli, Marco Scialò, Rossella Iannello, Matteo Virgili, Luigi Gialone, Francesca Marotta e molti altri volti che contribuiranno a dare anima e profondità a una narrazione ambiziosa e contemporanea.🔗 Leggi su Napolitoday.it

