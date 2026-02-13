Dalla Regione al via le domande per i contributi alle associazioni che assistono persone disabili

La Regione apre le iscrizioni per i contributi alle associazioni che aiutano le persone disabili. Roberto Santangelo, assessore regionale, ha annunciato che a partire da domenica 15 febbraio sarà possibile inviare le richieste. Lo scopo è sostenere finanziariamente progetti concreti di assistenza, come servizi di supporto e attività di riabilitazione. La misura mira a rafforzare le strutture che operano sul territorio per migliorare la qualità di vita di chi ha bisogno di assistenza.

Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Roberto Santangelo aggiungendo che il bando sarà attivo a partire dal 15 febbraio L'assessore regionale Roberto Santangelo ha fatto sapere che da domenica 15 febbraio sarà possibile presentare la domanda per ottenere contributi economici per progetti di assistenza. Lo possono fare tutte quelle associazioni la cui attività è rivolta alle persone con disabilità. La misura è rivolta principalmente all'Anffas regionale e alle associazioni di volontariato registrate il cui statuto si occupa di persone con disabilità, escludendo le associazioni convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.