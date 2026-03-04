Luca Trapanese ad Avellino | Storia di una famiglia imperfetta tra diritti disabilità e nuove forme di famiglia

Al Circolo della Stampa il confronto su famiglie, società e dignità: la presentazione del libro e le nuove sfide per l’inclusione Ad Avellino, oggi, si è parlato di famiglie. Di come sono fatte davvero, non come le immaginiamo o come vorremmo che fossero. Lo ha fatto Luca Trapanese, scrittore e padre, presentando il suo libro — Storia di una famiglia imperfetta, edito da Salani — al Circolo della Stampa della città. Ad accoglierlo, il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, con Sara Spiniello. Intorno al tavolo anche Simona Romani, referente per le pari opportunità, Antonella Valente, pedagogista, e l'avvocato Aniello De Piano, esperto in diritti civili. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

