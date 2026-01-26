Sostenere l' affido familiare | un convegno per favorire la rete d' accoglienza nelle Marche

Il convegno nelle Marche mira a promuovere l’affidamento familiare, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e associazioni. L’evento si propone di condividere le linee guida nazionali, offrendo uno spazio di confronto tra esperienze, bisogni e buone pratiche per migliorare il sostegno alle famiglie affidatarie e alla rete di accoglienza. Un’occasione per approfondire le strategie volte a valorizzare questa forma di tutela e cura.

ANCONA - Sostenere e valorizzare l’affidamento familiare nelle Marche, favorire il lavoro di rete tra istituzioni e associazioni, diffondere le linee di indirizzo nazionali e offrire uno spazio di confronto tra esperienze, bisogni e buone pratiche. Sono questi gli obiettivi del convegno che si svolgerà il prossimo 31 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, dal titolo “Sostenere l’affido familiare”, promosso dal Coordinamento Associazioni Famiglie Affidatarie Marche (Cafam), col sostegno di Csv Marche nell’ambito dei progetti di formazione partecipata.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su sostenere affido Affido e adozioni, al via a Milano la Biennale dell’accoglienza. Roccella: 52 milioni per sostenere le famiglie Il convegno sul diritto all'abitare nelle Marche: "Rafforzare il ruolo di Erap Marche per affrontare l’emergenza abitativa e sociale" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su sostenere affido Argomenti discussi: L'affidamento è un bene; Il 21 gennaio, a L’Aquila, insieme per rafforzare l’accoglienza dei minori in grave difficoltà familiare; FONDI, INAUGURATO IL NUOVO CENTRO DISTRETTUALE PER LA FAMIGLIA; Rete dei Servizi alla Persona: Analisi e Trasformazioni Familiari. Imperia, una passeggiata tra ulivi e ginestre per sostenere l’affido familiareImperia – Una passeggiata tra gli ulivi e le ginestre dell’entroterra imperiese per promuovere la realtà dell’affido familiare e raccogliere fondi per la Casa Famiglia Pollicino, che dal 1998 accoglie ... ilsecoloxix.it Affido familiare, nuove misure dell’Unione Le Terre del SoleL’Unione Le Terre del Sole recepisce le Linee Guida regionali e introduce contributi, tutele e rimborsi per sostenere le famiglie affidatarie ... abruzzonews.eu Aperte le iscrizioni al primo corso di formazione sull’affido e il mentoring promosso dal progetto InTessere Il progetto “InTessere. Sostenere il diritto alle relazioni familiari dei minorenni migranti” organizza un corso di formazione per single, famiglie - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.