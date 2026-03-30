Ladytron il ritorno che illumina l’elettronica | arriva Paradises

I Ladytron hanno annunciato l’uscita del loro ottavo album in studio, intitolato “Paradises”, un doppio disco che combina sonorità balearic-noir, elettronica art-pop e nuove influenze creative. La pubblicazione segna il ritorno della band e introduce un sound che si distingue nel panorama musicale elettronico. L’album contiene tracce che riflettono un approccio artistico vario e sperimentale.

I Ladytron pubblicano “Paradises”, ottavo album in studio: un doppio disco visionario che unisce balearic-noir, elettronica art-pop e nuove energie creative. I Ladytron tornano a prendersi la scena. A distanza di oltre vent’anni dagli esordi e dopo due anni di tour internazionali, la band electro-pop pubblica oggi “Paradises”, un doppio album che ne ridefinisce identità e ambizioni. Sedici brani che condensano tutto ciò che il gruppo rappresenta: eleganza sintetica, pulsazioni da club, atmosfere noir e una scrittura che guarda avanti senza rinnegare le radici. Il progetto nasce nel 2024 a Liverpool, in un clima che i membri descrivono come un vero ritorno a casa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ladytron, il ritorno che illumina l’elettronica: arriva “Paradises” Articoli correlati Leggi anche: Il borgo di Prosto si illumina. L’invito arriva dal sindaco Milano-Cortina, si illumina il San Siro, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi(Agenzia Vista) Milano, 6 febbraio 2026 Al via i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina con l'avvio della cerimonia di apertura a San Siro.