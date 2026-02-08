Il borgo di Prosto si illumina L’invito arriva dal sindaco

Il borgo di Prosto si prepara a una serata speciale. Il sindaco ha invitato tutti a partecipare alla luminaria che illuminerà le vie del paese in occasione della festa della Madonna di Lourdes. La comunità della frazione della Valchiavenna si riunirà questa sera per celebrare con luci e tradizione la ricorrenza religiosa.

La frazione di Prosto (Piuro) si illumina in onore della Madonna di Lourdes. La comunità del piccolo Comune della Valchiavenna celebrerà oggi, con una affascinante luminaria per le vie del paese, la ricorrenza della Madonna di Lourdes. "La nostra comunità si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti e suggestivi dell’anno – dice il sindaco di Piuro Omar Iacomella -: la tradizionale luminaria eucaristica in occasione della ricorrenza della Madonna di Lourdes. È un appuntamento che appartiene alla storia di Prosto e che, da generazioni, ne definisce l’identità e il forte legame comunitario". Venerdì c’è stato un altro momento di incontro, con la messa e l’adorazione eucaristica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

