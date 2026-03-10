A Monza, il 7 marzo, due giovani sono stati arrestati dopo aver commesso due furti nel giro di poche ore. Uno dei ragazzi è stato trovato con diversi profumi rubati, mentre l’altro è stato fermato mentre apriva auto in sosta. Entrambi sono stati portati in caserma e accusati di furto e tentativo di effrazione. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri episodi.

Monza, 10 marzo 2026 – Due furti in poche ore, due ragazzi in manette. Nella giornata del 7 marzo scorso, la polizia di Stato – personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza – ha arrestato un cittadino italiano del 1996 per il reato di tentato furto di auto al parcheggio dell’esercizio commerciale Iper la Grande I di via della Guerrina e ha arrestato una donna di nazionalità cilena, classe 1999, per il furto di un profumo alla Rinascente di via Italia, sempre a Monza. Tutto inizia intorno alle 10 40, quando alla Sala Operativa della Questura arriva una chiamata in cui si segnalava che un uomo si sta aggirando con fare sospetto tra le auto del parcheggio del supermercato di via della Guerrina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, giovani ladri presi in azione. Una rubava profumi, l'altro apriva le auto: arrestati

