Bergamo e Brescia cimiteri presi di mira da ladri e vandali | rubate venticinque statue

Nella notte tra sabato e domenica, i cimiteri di Bergamo e Brescia sono stati oggetto di atti di vandalismo e furto, con il furto di venticinque statue. Si tratta di episodi che hanno coinvolto diverse aree della provincia, causando preoccupazione tra le comunità locali. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e tutelare i luoghi di memoria.

Bergamo – Ladri e vandali scatenati, sabato notte di raid nei cimiteri della Bergamasca e del Bresciano. Sono almeno 25 le statue trafugate dai camposanti di Albano Sant'Alessandro e Brusaporto (Bg). Secondo chi indaga, i colpi sarebbero stati messo a segno da un'unica banda, composta da cinque persone a bordo di un furgone. Il blitz ad Albano Sant'Alessandro, con tutta probabilità antecedente a quello compiuto a Brusaporto, è stato effettuato una manciata di minuti prima delle 23. I malviventi hanno forzato il cancello laterale del cimitero e, una volta guadagnato l'accesso al caposanto, si sono impossessati di una decina di statue in bronzo, prediligendo quelle di grandi dimensioni.

