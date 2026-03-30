Ladri di rame scatenati nel cimitero Danni per decine di migliaia di euro

Da modenatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, alcuni individui sono penetrati nel cimitero di Motta di Cavezzo, dove hanno rubato parti di copertura e grondaie in rame. Il furto ha causato danni stimati in decine di migliaia di euro. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori del colpo e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

A seguito dei gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi al cimitero di Motta, l’Amministrazione comunale di Cavezzo interviene per fare chiarezza su quanto accaduto e sulle azioni che verranno intraprese Nei giorni scorsi ignoti si sono introdotti all’interno dell’area cimiteriale di Motta di Cavezzo con l’intento di sottrarre materiale in rame, in particolare grondaie e parti della copertura. Tuttavia, oltre al furto in sé, ciò che desta maggiore preoccupazione è l’entità dei danni provocati alla struttura. "Il valore del materiale sottratto è limitato – spiega il sindaco Stefano Venturini – ma il danneggiamento arrecato è molto più grave. Parliamo di interventi importanti da eseguire sulla copertura e sulle strutture, con danni che ammontano a decine di migliaia di euro". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

ladri di rame scatenati nel cimitero danni per decine di migliaia di euro
© Modenatoday.it - Ladri di rame scatenati nel cimitero, “Danni per decine di migliaia di euro”

Articoli correlati

Cimitero profanato: rame rubato, decine di tombe devastateUna notte buia tra sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 ha il camposanto comunale di San Giovanni Valdarno diventare teatro di un atto di vandalismo che...

Colpo dei ladri in una villa a Revigliasco di Moncalieri: portati via monete, diamanti e orologi per svariate decine di migliaia di euroA fine gennaio 2026 una banda di ladri ha messo a segno un colpo da svariate decine di migliaia di euro in una villa sulla collina di Moncalieri.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.