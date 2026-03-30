Ladri di rame scatenati nel cimitero Danni per decine di migliaia di euro

Negli ultimi giorni, alcuni individui sono penetrati nel cimitero di Motta di Cavezzo, dove hanno rubato parti di copertura e grondaie in rame. Il furto ha causato danni stimati in decine di migliaia di euro. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori del colpo e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

A seguito dei gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi al cimitero di Motta, l’Amministrazione comunale di Cavezzo interviene per fare chiarezza su quanto accaduto e sulle azioni che verranno intraprese Nei giorni scorsi ignoti si sono introdotti all’interno dell’area cimiteriale di Motta di Cavezzo con l’intento di sottrarre materiale in rame, in particolare grondaie e parti della copertura. Tuttavia, oltre al furto in sé, ciò che desta maggiore preoccupazione è l’entità dei danni provocati alla struttura. "Il valore del materiale sottratto è limitato – spiega il sindaco Stefano Venturini – ma il danneggiamento arrecato è molto più grave. Parliamo di interventi importanti da eseguire sulla copertura e sulle strutture, con danni che ammontano a decine di migliaia di euro". 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Ladri di rame scatenati nel cimitero, “Danni per decine di migliaia di euro” Articoli correlati Cimitero profanato: rame rubato, decine di tombe devastateUna notte buia tra sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 ha il camposanto comunale di San Giovanni Valdarno diventare teatro di un atto di vandalismo che... Colpo dei ladri in una villa a Revigliasco di Moncalieri: portati via monete, diamanti e orologi per svariate decine di migliaia di euroA fine gennaio 2026 una banda di ladri ha messo a segno un colpo da svariate decine di migliaia di euro in una villa sulla collina di Moncalieri.