Ladispoli il nuovo cineteatro apre il 1° aprile con Super Mario Galaxy

Il nuovo cineteatro di Ladispoli aprirà ufficialmente il 1° aprile con la proiezione di “Super Mario Galaxy”. La cerimonia di inaugurazione si è svolta presso il Teatro Massimo Freccia, dove è stato annunciato il primo spettacolo della programmazione. La struttura è situata nel territorio comunale e sarà aperta al pubblico a partire dalla data indicata.

Ladispoli, 30 marzo 2026 – Il nuovo cineteatro di Ladispoli aprirà al pubblico dal 1° aprile con la proiezione di “Super Mario Galaxy”, titolo annunciato durante la cerimonia inaugurale del Teatro Massimo Freccia come primo appuntamento della nuova programmazione. Ad annunciarlo è stato Daniele Valentini, intervenuto insieme ad Attilio Martini nel corso dell’inaugurazione. “Dal 1° aprile saremo aperti al pubblico con un film per tutti che è Super Mario Galaxy, quindi bambini e adulti sono tutti coinvolti”, ha detto dal palco, presentando la prima proiezione come un evento rivolto a un pubblico ampio e trasversale. L’apertura del 1° aprile con “Super Mario Galaxy” rappresenta quindi il primo passo concreto della nuova vita del cineteatro di Ladispoli, chiamato a tornare stabilmente al centro dell’offerta culturale della città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Ladispoli: il 29 marzo apre il nuovo cineteatro FrecciaLadispoli sta per accogliere un nuovo polo culturale con l’inaugurazione del cineteatro intitolato a Massimo Freccia. Ladispoli, il cineteatro Massimo Freccia apre le porte alla cittàLadispoli, 30 marzo 2026 – Dopo anni di attesa, il cine teatro Massimo Freccia è pronto ad aprire le porte alla città. Tutto quello che riguarda Super Mario Galaxy Super Mario Galaxy: l’eroe di Nintendo si prepara a tornare al cinema con il nuovo filmSuper Mario Galaxy: l’eroe di Nintendo si prepara a tornare al cinema dal prossimo 1° aprile con il nuovo film ... igizmo.it The Space Cinema, aperte le prevendite per Super Mario Galaxy – Il FilmAperte le prevendite per Super Mario Galaxy - Il Film, in arrivo nei The Space Cinema di tutta Italia dal 1° aprile. 2anews.it