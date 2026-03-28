Ladispoli | il 29 marzo apre il nuovo cineteatro Freccia

Il 29 marzo a Ladispoli si terrà l’inaugurazione del nuovo cineteatro intitolato a Massimo Freccia. L’apertura rappresenta un aggiornamento per le attività culturali della città, offrendo uno spazio dedicato alla proiezione di film e spettacoli. La struttura è stata completata nelle scorse settimane e sarà aperta al pubblico a partire dalla data stabilita.

Ladispoli sta per accogliere un nuovo polo culturale con l’inaugurazione del cineteatro intitolato a Massimo Freccia. La struttura, ubicata in via Settevene Palo, aprirà le sue porte al pubblico domenica 29 marzo dalle 16 alle 20 ore. Sabato 28 marzo, alle 11:00, si terrà invece una presentazione istituzionale nella sala consiliare di piazza Falcone. Questo evento segna una tappa fondamentale per lo sviluppo sociale della cittadina laziale, trasformando uno spazio fisico in un centro di aggregazione. L’apertura non è solo un atto formale, ma l’inizio di un percorso volto a potenziare l’offerta artistica locale. I residenti e i visitatori avranno l’opportunità di esplorare gli ambienti prima dell’avvio delle attività programmate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ladispoli: il 29 marzo apre il nuovo cineteatro Freccia Articoli correlati Ladispoli inaugura il cineteatro Massimo Freccia: domenica l’apertura al pubblicoLadispoli, 26 marzo 2026 – Ladispoli si prepara ad inaugurare il nuovo cineteatro “Massimo Freccia”, struttura situata in via Settevene Palo e... Sposarsi in Campania, Tenuta La Fortezza apre le porte: Open Day il 28 e 29 marzoTempo di lettura: 2 minutiDue giornate pensate per andare oltre la classica visita alla location, offrendo un’esperienza immersiva capace di guidare... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ladispoli il 29 marzo apre il nuovo... Discussioni sull' argomento Su il sipario sul teatro Massimo Freccia: taglio del nastro domenica 29 marzo; Ladispoli inaugura il cineteatro Massimo Freccia: domenica l’apertura al pubblico; Cosa fare gratis a Roma 27-29 marzo 2026: Kostabi chiude domenica; Ladispoli, riapre il Cine-Teatro Massimo Freccia: inaugurazione tra entusiasmo e scetticismo. Su il sipario sul teatro Massimo Freccia: taglio del nastro domenica 29 marzoDopo oltre sette anni di attese e rinvii, esposti alla Corte dei Conti e interrogazioni da parte dell'opposizione, la struttura sembra finalmente pronta a fare il suo debutto ... civonline.it ortofrutticolaladispoli - facebook.com facebook