Ladispoli apre ufficialmente il cineteatro “Massimo Freccia” domenica, con l’inaugurazione rivolta al pubblico. La struttura si trova in via Settevene Palo e sarà accessibile a partire dalla giornata di domenica. La costruzione del nuovo cineteatro si inserisce nel progetto di ampliamento dell’offerta culturale del comune. La cerimonia di apertura prevede l’ingresso degli ospiti e la partecipazione di rappresentanti istituzionali.

Ladispoli, 26 marzo 2026 – Ladispoli si prepara ad inaugurare il nuovo cineteatro “Massimo Freccia”, struttura situata in via Settevene Palo e destinata ad arricchire l’offerta culturale della città. L’annuncio ufficiale dell’apertura sarà accompagnato da una presentazione istituzionale prevista per sabato 28 marzo alle ore 11 nella sala consiliare del Comune di Ladispoli, in piazza Falcone. Il momento più atteso, però, sarà quello dedicato alla cittadinanza. Domenica 29 marzo, dalle ore 16 alle 20, il cineteatro resterà infatti aperto al pubblico per consentire a residenti e visitatori di conoscere da vicino i nuovi spazi. Una nuova struttura per la città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Ladispoli, l’Istituto alberghiero apre al pubblico: open day il 18 e 31 gennaioVisite guidate, laboratori in funzione e incontri con docenti e studenti per conoscere l’offerta formativa dell’Alberghiero di Ladispoli.

Roma, Gualtieri inaugura l’Expo Village al Circo Massimo dedicato alla MaratonaIl sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato, presso il Circo Massimo, l’Expo Village di Acea Run Rome The Marathon, fulcro della Maratona di...

Approfondimenti e contenuti su Massimo Freccia

Discussioni sull' argomento Ladispoli inaugura il cineteatro Massimo Freccia: domenica l’apertura al pubblico; Ladispoli, riapre il Cine-Teatro Massimo Freccia: inaugurazione tra entusiasmo e scetticismo; Su il sipario sul teatro Massimo Freccia: taglio del nastro domenica 29 marzo; Ladispoli, apre il cineteatro Massimo Freccia. Grando: Notizia attesa da anni.

Su il sipario sul teatro Massimo Freccia: taglio del nastro domenica 29 marzoDopo oltre sette anni di attese e rinvii, esposti alla Corte dei Conti e interrogazioni da parte dell'opposizione, la struttura sembra finalmente pronta a fare il suo debutto ... civonline.it

Ladispoli, apre il cineteatro “Massimo Freccia”. Alessandro Grando: “Notizia attesa da anni” - facebook.com facebook