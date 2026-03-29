È venuto a mancare Fabio Alberto Roversi Monaco, figura che ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo universitario di Rimini e ha influenzato la storia della Riviera romagnola. La sua morte rappresenta la conclusione di un’epoca per la città e il territorio. Roversi Monaco è ricordato per aver portato l’università nel territorio e aver contribuito alla trasformazione della zona.

La scomparsa di Fabio Alberto Roversi Monaco segna la fine di una stagione che ha inciso profondamente anche su Rimini e, più in generale, sulla Riviera romagnola. L’ex rettore dell’ Università di Bologna si è spento all’età di 87 anni. È stata una figura centrale della vita accademica e istituzionale italiana. Per Rimini, il suo nome è legato soprattutto a una trasformazione strutturale: l’arrivo e il radicamento dell’università. Quando Roversi Monaco diventa rettore nel 1985, la città è ancora fortemente legata al turismo. È alla fine degli anni ’80 che prende forma il grande progetto di decentramento: portare l’ateneo fuori da Bologna, costruire una rete diffusa in Romagna, rispondere sia al sovraffollamento dell’Alma Mater sia alle esigenze di territori in cerca di nuove prospettive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Roversi Monaco. Portò l’università a Rimini e cambiò il destino della Riviera

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