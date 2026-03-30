Oggi Bologna si prepara a rendere omaggio per l’ultima volta al rettore Fabio Roversi-Monaco. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di Santa Lucia, seguita dai funerali nella cattedrale, con la presenza dell’arcivescovo. La città si stringe intorno alla memoria del dirigente accademico, che ha guidato l’ateneo per diversi anni. La giornata è dedicata a un momento di commemorazione pubblica e privata.

Bologna, 30 marzo 2026 – In ateneo e nella città: si terrà oggi l’ultimo saluto di Bologna al Magnifico rettore Fabio Roversi-Monaco. Le esequie prevederanno un primo momento fra le mura dell’Università, nella ’sua’ Santa Lucia, e successivamente il funerale nella cattedrale di San Pietro. Il lungo addio a Roversi-Monaco, rettore dell’Alma Mater dal 1985 al 2000, comincerà appunto nell’Aula Magna di Santa Luci: alle 11 si apriranno le porte e dalle 12.30 alle 14 sarà possibile rendere omaggio al feretro. Alle 12 prenderanno il via le esequie accademiche, con un breve ringraziamento da parte della famiglia, seguito dagli interventi istituzionali di professori e allievi di Roversi-Monaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabio Roversi-Monaco, il lungo addio: cerimonia in Santa Lucia e funerali in cattedrale con Zuppi

Articoli correlati

Funerali Fabio Roversi Monaco, quando e dove Bologna lo saluterà per l’ultima voltaBologna, 28 marzo 2026 – Tutta Bologna saluterà per l’ultima volta Fabio Roversi Monaco, scomparso venerdì all’età di 87 anni, nella giornata di...

Addio a Fabio Roversi Monaco, il rettore che ha portato Bologna nel mondoUna figura centrale dell’università italiana, capace di coniugare visione accademica e apertura internazionale, si spegne lasciando un’eredità che ha...

Altri aggiornamenti su Fabio Roversi Monaco il lungo addio...

Temi più discussi: É morto Fabio Roversi Monaco; Lutto in Ateneo. È scomparso Fabio Roversi Monaco — Italiano; Morto Fabio Roversi Monaco, giurista ed ex rettore dell'Università di Bologna; È morto Fabio Roversi Monaco.

Fabio Roversi Monaco è morto: addio all’ex rettore dell’Alma Mater, che guidò per quindici anniBOLOGNA – Se ne è andato all’età di 87 anni l’ex rettore dell’Alma Mater, che ha guidato per quindici anni, Fabio Alberto Roversi Monaco, così all’anagrafe, dopo una malattia peggiorata all’improvviso ... bologna.repubblica.it

È morto Fabio Roversi Monaco: addio all’ex rettore dell’Università di BolognaIl mondo accademico della città di Bologna è in lutto, si è spento l'ex rettore dell'Università che per anni ha contribuito a rendere grande la qualità dell'ateneo. notizie.it

IN RICORDO DEL NOSTRO UNICO E GRANDE, MAGNIFICO RETTORE FABIO ROVERSI MONACO - facebook.com facebook

Fabio Roversi Monaco, lo storico dell'arte Luca Ciancabilla: «Mecenate straordinario, ridiede vita ai palazzi storici. Conservo gelosamente i suoi disegni» x.com