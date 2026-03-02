La Volta Buona pagelle 2 marzo | la valletta di De Martino a Sanremo 7 Balivo spegne Magalli 10

Il 2 marzo, la trasmissione La Volta Buona ha dedicato spazio al Festival di Sanremo, con Caterina Balivo che ha condiviso dettagli e retroscena sulla manifestazione. Durante la puntata sono stati assegnati voti a vari protagonisti dello spettacolo, tra cui una valletta di De Martino e una conduttrice che ha spento Magalli con il massimo punteggio. La trasmissione si concentra sui fatti recenti legati al festival.

Il Festival di Sanremo continua ad animare il salotto de La Volta Buona. Come ogni anno Caterina Balivo racconta segreti e retroscena dopo la finale della kermesse musicale. Quest'anno vinta da Sal Da Vinci, che nei giorni scorsi è stato più volte ospite della conduttrice Rai. Sempre con grande umiltà, come sottolineato dalla padrona di casa che ne ricorda la lunga gavetta e il successo nazional popolare arrivato solo dopo i cinquant'anni. Scanu e la confessione su Sal Da Vinci. Voto 8 E a proposito di Sal Da Vinci, a La Volta Buona riceve applausi meritati non solo per la vittoria della sua canzone Per sempre sì, ma soprattutto per la carriera.