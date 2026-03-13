Ancora una puntata dedicata a Enrica Bonaccorti. A La Volta Buona Caterina Balivo torna a ricordare la conduttrice recentemente scomparsa, riportando al centro dell’attenzione quella televisione garbata che la Bonaccorti ha incarnato per anni e che difficilmente verrà dimenticata. In studio l’emozione è palpabile: i ricordi si intrecciano alle immagini e ai racconti, e più di qualcuno fatica a trattenere la commozione, a partire dalla stessa padrona di casa. Cate ha infatti avuto modo di ospitare più volte la collega nel suo salotto televisivo, che è stato anche il luogo di una delle ultime interviste rilasciate dalla Bonaccorti in tv prima della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 13 marzo: l’eredità di Enrica Bonaccorti (10), Balivo bacchetta l’ex marito (8)

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“Me lo dico da sola: come sto Sto bene” L’ultima partecipazione televisiva di Enrica Bonaccorti, proprio un mese fa, a #LaVoltaBuona ed era contenta di non aver parlato della sua malattia. Una festa tra amici e con ricordi felici. #EnricaBonaccorti x.com