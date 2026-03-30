La Volta Buona Magalli ricorda con nostalgia una canzone del ventennio fascista | VIDEO

Durante una puntata di La Volta Buona, l'opinionista Giancarlo Magalli ha ricordato una canzone del periodo fascista, suscitando reazioni online. Mentre il commento è stato condiviso sui social, in trasmissione nessuno ha intervenuto o interrotto il suo intervento. La discussione riguardava un riferimento storico-musicale, senza ulteriori commenti da parte dei conduttori o degli altri ospiti presenti.

Un riferimento ad una canzone fascista di Giancarlo Magalli a La Volta Buona non è passato inosservato sul web, mentre in trasmissione nessuno ha bloccato l'opinionista ALa Volta Buonaun grave episodio ha avuto subito l’attenzione da parte di tutti:Giancarlo Magalli, mentre si parlava di vecchie canzoni, ne ha ricordata con nostalgia una del ventennio fascista,Tripoli bel suol d’amore. A Tripoli, conosciuto anche come Tripoli bel suol d’amore, è un brano musicale patriottico scritto da Giovanni Corvetto, con la musica di Colombino Arona del 1911, poco prima dell’inizio della guerra italo-turca. Fu composto per propagandare l’imminente guerra del Regno d’Italia contro l’Impero ottomano, per la conquista della Libia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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