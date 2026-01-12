La Volta Buona pagelle 12 gennaio | la maxi famiglia Magalli 8 la scoperta di una figlia non propria 7

Nella puntata de La Volta Buona del 12 gennaio 2026, Caterina Balivo ha accolto diversi ospiti, tra cui Gianni Bella, di cui sono stati ripercorsi alcuni aspetti della sua carriera. Sono stati assegnati voti alla maxi famiglia Magalli, con un punteggio di 8, e alla scoperta di una figlia non propria, valutata 7. La trasmissione ha offerto uno sguardo su vari temi, mantenendo un tono rispettoso e informativo.

Caterina Balivo circondata da ospiti nella puntata di lunedì 12 gennaio 2026 de La Volta Buona. Svariati gli argomenti trattati, a partire da Gianni Bella, la cui storia è stata raccontata da alcuni servizi. In studio è stata accolta Chiara Bella, che ha parlato con grande affetto del suo papà e della zia Marcella. Spazio poi all'intera famiglia Magalli, il che comprende figlie, ex moglie, il suo compagno e non solo. La truppa al completo, capitanata dall'imprevedibile conduttore. Gianni Bella oggi, come sta. Voto: 8. Chiara Bella ha potuto vedere splendide immagini di suo padre Gianni, all'apice della carriera.

Come racconta il marito sui social, la conduttrice de La Volta Buona è svenuta a causa di una forte influenza mentre stava per prendere il volo di rientro in Italia. Soccorsa e trasferita in ospedale, è rimasta sotto osservazione per alcune ore, ma si è prontament - facebook.com facebook

