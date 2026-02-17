La rissa tra giovani in via Pirandello diventata virale sui social due condanne con rito abbreviato
Una rissa tra giovani in via Pirandello, scoppiata durante la movida due anni fa, ha portato a due condanne con rito abbreviato, mentre le lesioni non sono state riconosciute. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove il video dell’alterco ha rapidamente fatto il giro del web. Gli imputati sono stati giudicati colpevoli di aver preso parte alla lite, ma senza che si accertassero danni fisici ai partecipanti.
Per due dei nove imputati arriva la sentenza in anticipo. L'episodio risale al febbraio del 2023 quando un gruppo di ragazzi diede origine ad una maxi zuffa ripresa con uno smartphone. Nelle immagini si vedevano due adolescenti colpiti mentre erano a terra privi di sensi Riconosciuta la rissa ma non le lesioni. È questo l’esito del processo celebrato con il rito abbreviato scaturito dalla maxi scazzottata avvenuta nel febbraio di due anni fa in via Pirandello, nel pieno della movida della città dei Templi. Il gup Alberto Lippini ha deciso la condanna a 4 mesi di reclusione (pena sospesa) per due dei nove imputati: quelli che avevano scelto il rito abbreviato e che sono stati assistiti dall’avvocato Samantha Borsellino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
