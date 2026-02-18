Affettività corpo e social | la Croce Rossa Osimo nelle scuole per confronto e informazione tra esperti e giovani

La Croce Rossa di Osimo ha organizzato un incontro nelle scuole per affrontare temi legati all’affettività, al corpo e ai social media, dopo aver riscontrato un aumento di domande da parte dei giovani sui rischi online. Durante l’evento, esperti e studenti si sono confrontati su come le relazioni digitali influenzino la vita quotidiana e il benessere emotivo. La giornata ha visto la partecipazione di psicologhe e volontari della Cri, che hanno condiviso consigli pratici e ascoltato le opinioni dei ragazzi.

OSIMO – La Croce Rossa Italiana-Comitato di Osimo protagonista di un importante momento di confronto e informazione all'interno delle scuole del territorio, in collaborazione con l'Istituto di istruzione superiore Corridoni-Campana, i giovani della Cri e le psicologhe del Servizio psicosociale, invitati dai ragazzi del comitato studentesco, hanno partecipato alle assemblee di istituto per affrontare insieme agli studenti il tema dell'affettività, del corpo e dell'uso consapevole dei social network. Temi attuali ed educativi che rientrano nel progetto LoveRed di Croce Rossa. Circa 500 studenti tra ragazzi e ragazze, sono stati coinvolti in momenti dinamici e partecipati, guidati dai giovani della Croce Rossa e dalle psicologhe del Servizio psicosociale, e poi affiancati in un dialogo aperto, attento e rispettoso.