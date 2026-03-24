Giarre il 28 marzo al Duomo La Via Crucis Siciliana di Luigi Di Pino

Il Duomo di Giarre si prepara ad accogliere, sabato 28 marzo, alle ore 20.00, ‘La Via Crucis Siciliana ’, ideata dal cantastorie Luigi Di Pino. Lo spettacolo, patrocinato dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e dal Comune di Giarre, si sviluppa attraverso quindici stazioni, accompagnate da quadri realizzati dallo stesso Di Pino, compositore delle musiche originali e autore dei testi poetici in sestine di endecasillabi. Ne nasce un’esperienza immersiva che rilegge la Via Crucis attraverso il linguaggio del cantastorie, portandola dentro una dimensione contemporanea senza perdere il legame con la spiritualità popolare siciliana. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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