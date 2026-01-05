Labile presenta Stella Crucis | gioielli come amuleti di luce tra spiritualità e design contemporaneo

Labile introduce “Stella Crucis”, una collezione di gioielli che unisce simbolismo e design contemporaneo. I pezzi, ispirati alla croce, rappresentano un amuleto di luce e spiritualità, capace di attraversare culture e tempi. Ogni creazione riflette un’armonia tra significato profondo e estetica moderna, offrendo un modo sobrio e raffinato di portare con sé un simbolo universale di rinascita e orientamento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.