Labile presenta Stella Crucis | gioielli come amuleti di luce tra spiritualità e design contemporaneo

Da periodicodaily.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Labile introduce “Stella Crucis”, una collezione di gioielli che unisce simbolismo e design contemporaneo. I pezzi, ispirati alla croce, rappresentano un amuleto di luce e spiritualità, capace di attraversare culture e tempi. Ogni creazione riflette un’armonia tra significato profondo e estetica moderna, offrendo un modo sobrio e raffinato di portare con sé un simbolo universale di rinascita e orientamento.

C’è una forma che attraversa i secoli e continua a parlare a tutti, al di là delle culture, dei linguaggi e delle mode: la Croce, simbolo universale di spiritualità, orientamento e rinascita. È da qui che nasce “Stella Crucis”, la collezione firmata Labile che unisce il segno della Croce alla luce che da essa si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

labile presenta stella crucis gioielli come amuleti di luce tra spiritualit224 e design contemporaneo

© Periodicodaily.com - Labile presenta “Stella Crucis”: gioielli come amuleti di luce tra spiritualità e design contemporaneo

Leggi anche: A Milano apre l'hotel Calimala, tra design contemporaneo e servizi aperti alla città

Leggi anche: Dai pezzi romantici agli amuleti giocosi, passando per i gioielli luminosi. Per tutte le tasche e per tutti i gusti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.