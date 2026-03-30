La sera, intorno a mezzanotte, il presidente del Consiglio ha inviato un messaggio su WhatsApp a un giornalista, manifestando un tono piuttosto irritato. La conversazione ha attirato l'attenzione, poiché la premier avrebbe scritto di sentirsi offesa e di pensare che il giornalista dovrebbe provare vergogna. La comunicazione è stata resa nota dallo stesso giornalista attraverso i propri canali.

Il deputato regionale attacca il governo: "Forse una ritorsione per il 'no' al referendum da parte dei siciliani" e tira in ballo i fondi per la frana di Niscemi. I presunti messaggi della premier e la replica "La donna più potente d'Italia, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri, stanotte a mezzanotte mi ha mandato un messaggio su WhatsApp molto stizzita". Ad affermarlo in un video pubblicato sui social è Ismaele La Vardera, deputato dell’assemblea regionale siciliana con il movimento Controcorrente - Lottare per Restare. "Perché lo ha fatto? Ieri pubblicavo un video dove raccontavo della vicenda incredibile... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La Vardera: "Giorgia Meloni mi scrive su WhatsApp a mezzanotte. Sostiene che dovrei vergognarmi"

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