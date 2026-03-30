La Var è una distorsione cognitiva | continuano a investirci per non ammettere il fallimento

La tecnologia della Var viene spesso utilizzata anche quando le decisioni prese in campo sono chiare e definitive. Nonostante le evidenze, le squadre e gli arbitri continuano a ricorrere a revisioni che allungano i tempi e complicano le partite. Questa tendenza si inserisce in un quadro più ampio di investimenti e di tentativi di evitare la resa, anche di fronte a decisioni ormai consolidate.

La Var appare sempre più come la grande “fallacia dei costi irrecuperabili” dei nostri tempi: un’idea benintenzionata che si è rivelata completamente impraticabile e fortemente dannosa per lo spettacolo, che gli organi di governo del calcio si sentono in dovere di continuare a cercare di migliorare – a qualsiasi costo – senza alcun risultato. Lo scrive il Times a commento di un sondaggio ufficiale tra oltre 7.000 tifosi in Inghilterra, che sulla stampa inglese è stato molto ripreso. IL VAR E LA (FALSA) CONSOLAZIONE DELLA TECNOLOGIA. Il giornale inglese però prova a fare un passo ulteriore: mettiamo che volessimo abolirla, la Var. Come si fa?... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Var è una distorsione cognitiva: continuano a investirci per non ammettere il fallimento Articoli correlati Capuano: “Milan-Parma? Per me, allo stato attuale, il VAR è un fallimento”Eziolino Capuano, ex allenatore del Foggia, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di RadioKissKiss sul Var. Il pomeriggio sugli sci finisce con una distorsione al ginocchioUna domenica sulle nevi è finita con un l’intervento dei soccorritori per una scialpinista 27enne di Roncegno. Tutti gli aggiornamenti su La Var è una distorsione cognitiva... Argomenti discussi: Tonali e la nostalgia che non regge: tra miti, realtà e un Milan che è andato oltre. La Var è una distorsione cognitiva: continuano a investirci per non ammettere il fallimentoIl Times, che si chiede anche come davvero sarebbe possibile abolire la Var. In Europa ci provano un po' tutti ... ilnapolista.it In Inghilterra l’anti-Var è un plebiscito: il 91% dei tifosi ne farebbe volentieri a menoI risultati bulgari del sondaggio della Football Supporters' Association: ha tolto spontaneità. Piace solo al 2% dei 7.000 intervistati ... ilnapolista.it